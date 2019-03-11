لبنان | هل يعتذر باسيل؟

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كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الدعوة الرسمية الى مؤتمر بروكسل 3 شملت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تردّد انه ربما سيعتذر عن المشاركة من دون ان يحسم موقفه بعد، وهو ما أبلغه الى مسؤولين محليين ودوليين.
امّا في شأن مشاركة وزيري التربية والشؤون الاجتماعية في المؤتمر، فقد اوضحت المصادر انّ الدعوة التي تسلماها من الاتحاد الأوروبي تتناول مشاركتهما في ندوتين متخصصتين، واحدة بالبرامج التربوية المخصصة لخدمة الطلاب النازحين وهو ملف تُمسك به وزارة التربية، والثانية ندوة خاصة بالمساعدات الاجتماعية وهو ملف تُمسك به وزارة الشؤون الاجتماعية وهي التي تتولى التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية. وتجدر الإشارة الى انّ كلّاً من الوزير السابق غطاس خوري ونديم الملا وهزار كركلا سيرافقون الحريري الى المؤتمر.
المصدر الجمهورية
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