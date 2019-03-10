احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
باشرت إسرائيل اليوم الأحد منذ الصباح بإزالة السياج الشائك القديم المحاذي للجدار الفاصل الذي اقامته قبل مدة قبالة بوابة فاطمة وصولا حتى بلدة عديسة في ظل اقفال الجيش اللبناني للطرق المقابلة للجدار الفاصل.
وتتم ازالة السياج وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” في المنطقة، ويقوم العشرات من الجنود الإسرائيليين بمؤازرة الجرافات بإزالة السياج الذي يبلغ طوله نحو كيلومترين.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إسرائيل تزيل السياج الشائك المحاذي للجدار الفاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.