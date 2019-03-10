لبنان | إسرائيل تزيل السياج الشائك المحاذي للجدار الفاصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مارس 2019 12:03 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

باشرت إسرائيل اليوم الأحد منذ الصباح بإزالة السياج الشائك القديم المحاذي للجدار الفاصل الذي اقامته قبل مدة قبالة بوابة فاطمة وصولا حتى بلدة عديسة في ظل اقفال الجيش اللبناني للطرق المقابلة للجدار الفاصل.

وتتم ازالة السياج وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” في المنطقة، ويقوم العشرات من الجنود الإسرائيليين بمؤازرة الجرافات بإزالة السياج الذي يبلغ طوله نحو كيلومترين.

Advertisements

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام