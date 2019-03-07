لبنان | الضاحية تلبي تمني الحسن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مارس 2019 08:56 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “النهار” أن البلوكات الاسمنتية أزيلت في محيط قصر عين التينة وفي أماكن عدة في الضاحية الجنوبية بناء لتمني وزيرة الداخلية. المصدر النهار

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