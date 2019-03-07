لبنان | هولاند للبنانيين: لا تنسوا التزاماتكم

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أعرب الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عن اعجابه بالنموذج اللبناني “حيث تتعايش طوائف مختلفة على رغم الاختلافات، وقد تمكن من الحفاظ على وحدته فيما كانت المنطقة كلها ملتهبة”.

هولاند وفي حديث عبر “النهار”، وجه رسائل مبطنة الى المسؤولين اللبنانيين، مذكراً إياهم بلباقة كبيرة بالتزاماتهم حيال مؤتمر “سيدر” الذي اضطلعت بلاده بدور محوري فيه.

المصدر النهار