لبنان | هولاند للبنانيين: لا تنسوا التزاماتكم

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أعرب الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عن اعجابه بالنموذج اللبناني “حيث تتعايش طوائف مختلفة على رغم الاختلافات، وقد تمكن من الحفاظ على وحدته فيما كانت المنطقة كلها ملتهبة”.
هولاند وفي حديث عبر “النهار”، وجه رسائل مبطنة الى المسؤولين اللبنانيين، مذكراً إياهم بلباقة كبيرة بالتزاماتهم حيال مؤتمر “سيدر” الذي اضطلعت بلاده بدور محوري فيه.
المصدر النهار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.