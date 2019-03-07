لبنان | ساترفيلد: لعدم الانجرار الى ما تريده إيران وحزب الله

اوضحت مصادر جهة سياسية التقت ساترفيلد انه نقل ما يشبه النصيحة للبنان بعدم الانصياع للتأثيرات الايرانية بعدما اعتبر ان ايران تسيطر على الحكم في لبنان عبر حلفائها في البرلمان والحكومة، وانه نصح ايضا لبنان بالتنبه حتى لا يدفع ثمن هذا الاشتباك الاميركي – الايراني في المنطقة.

وأوضحت عبر “النهار” ان نصائح ساترفيلد تشمل ايضا دول المنطقة وليس لبنان فقط، مع معرفة الادارة الاميركية بان ايران باتت لها قاعدة سياسية وعسكرية كبيرة في المنطقة العربية من خلال تواجدها في العراق وسوريا ولبنان، وهذا ما يقلق الاميركيين، لانهم يعتبرون ان هناك خطوات لاندماج الدولة اللبنانية في حزب الله.

واوضحت المصادر ان ساترفيلد استطلع توجهات الحكومة الجديدة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وخدماتيا وخطواتها الاجرائية في هذا المجال. ولكن المصادر ذكرت ان ساترفيلد يعرف طبيعة التوازنات السياسية في لبنان ولم يشأ ان يحمله أكثر مما يحتمل لكن فقط قدم النصيحة بعدم الانجرار الى ما تريده إيران وحزب الله، حتى انه لم يأتِ على سيرة العقوبات الاميركية الجديدة.

وقالت المصادر ان ساترفيلد لم يزر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لانه ترك امر اللقاء بهما الى وزير الخارجية مارك بومبيو المفترض ان يزور لبنان في 21 الشهر الحالي.

المصدر اللواء