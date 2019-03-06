لبنان | خطر حقيقي يحدق ببيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مارس 2019 08:54 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ين الرفض والقبول، تبقى أزمة النفايات معضلة تلقي بظلالها على العاصمة النابضة بالحياة، والتي ترزح تحت وطأة الروائح الكريهة. وبما ان ملف النفايات لم يلق طريقه إلى الحل، قال رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بأن “أزمة النفايات ستطل مجدداً بعد شهرين” ما اعتبره البعض تخويفاً من رفض حل المحرقة فيما اعتبره آخرون خطراً حقيقياً على أبواب الصيف يقتل موسم الاصطياف. المصدر النهار

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