لبنان | حزب الله لن يخوض معركة طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مارس 2019 08:53 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك في اطار التحضير للانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس بعد ابطال نيابة ديما جمالي، قال وزير سابق ان “حزب الله” لن يخوض تلك المعركة الفرعية عبر حلفائه ضد “المستقبل” لكن المعركة يمكن أن تنشب داخل البيت الواحد. المصدر النهار

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