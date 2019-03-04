لبنان | هل يلبي عون دعوة موسكو؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مارس 2019 08:51 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يزور رئيس الجمهورية ميشال عون موسكو خلال الشهر الحالي تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “الموعد النهائي لهذه الزيارة لم يحدد بعد، واحتمال أن يكون 26 الحالي ما زال موعداً مقترحاً”. علماً انّ مواعيد زيارات خارجية لرئيس الجمهورية هذا الشهر لم تحدد بعد سوى في 30 منه، حيث ستنعقد القمة العربية الدورية السنوية في تونس. المصدر الجمهورية

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