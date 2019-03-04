لبنان | “المستقبل” يتهم “الحزب” بعرقلة الحريري

أكدت أوساط بارزة في تيار المستقبل، أن حزب الله لا هدف له سوى العمل على عرقلة مهمة رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما عمل في الماضي ولا يزال على تشويه سمعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والإساءة إلى الإنجازات التي حققها.

وقالت الأوساط لجريدة السياسة إن الحزب آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد، فيما يعلم الجميع أنه وحده الذي يصادر قرار الدولة ويتحكم بالمعابر الجوية والبرية، وهو ما أشار إليه الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي، عندما وضع النقاط على الحروف ورد على اتهامات الحزب الباطلة بحقه، محذراً من مخاطر المخطط الذي يسعى هذا الأخير لتنفيذه.

واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت أن “ما يقوم به حزب الله على صعيد مكافحة الفساد جيد جداً”، وقال “كسباً للمصداقية أكثر فليبدأ الحزب بنفسه وحلفائه بهذه العملية قبل البدء بخصومه”. وأضاف إن “ثمة حملة على تيار المستقبل، مشيراً إلى أن “ما يجري حالياً هو محاربة نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولة كسر فؤاد السنيورة”.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش في موضوع الأرقام التي تحدث عنها النائب حسن فضل الله، أن الرد جاء من السنيورة بالأرقام وليس بالإهانات، مشيراً إلى أن “القضاء هو من يحاسب بالأرقام وكل كلام آخر هو كلام بالسياسة. واعتبر أن “وجود حزب الله هو بحد ذاته فساد، وهو يشكل جزءاً كبيراً من الفساد، لأنه من غير حقه أن يفتح جبهة ضد العدو في الوقت الذي يريده، وعلى حزب الله بالذات أن يعترف بالدولة.

المصدر السياسة