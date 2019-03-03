لبنان | عون إلى موسكو في 26 آذار

أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يزور رئيس الجمهورية ميشال عون موسكو بناء لدعوة رسمية وجهت إليه في 26 آذار الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس عون أن روسيا وجهت دعوة رسمية له لزيارتها وأنه تم تحديد موعد لقاء بوتين بنظيره اللبناني”.

وأشارت “سبوتنيك” نقلا عن المصدر نفسه إلى أن ” البحث سيتركز على ملف النازحين السوريين، وإعادتهم عبر المبادرة الروسية، لأنها مبادرة أساسية جدا، ودور لبنان في الوضع الإقليمي الجديد في المنطقة في ظل الوجود الروسي في سورية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية”.

ولفت إلى أن اللقاء سيركز على الدور الروسي فيما يتعلق بإعادة السلام الى المنطقة والدور الإيجابي الذي تلعبه روسيا.

يذكر أنه كانت موسكو وبيروت شكلتا لجنة مشتركة من أجل متابعة تنفيذ المبادرة الروسية حول إعادة النازحين السوريين، بعد اجتماعات مكثفة عقدها الجانب الروسي مع كبار المسؤولين الروس المعنيين بهذا الملف حين زاروا لبنان، ولاسيما رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يراهن على دور موسكو في تحقيق العودة بدل إصرار حلفاء دمشق وفريق الرئيس عون على طرح عودتهم عبر تواصل الحكومة اللبنانية مع نظام دمشق. ويعتبر الحريري والأطراف الذي يساندون موقفه، (حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي) أن النظام لا يريد عودة النازحين، ويرمي إلى استخدام هذه العودة حجة للتطبيع معه، من دون إعادتهم.

وإذا ثبت موعد زيارة عون في تاريخ 26 آذار فيعني هذا أنها ستتم قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 30 الجاري.

المصدر وكالة سبوتنيك