لبنان | الكرملين يدعو عون لزيارة روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مارس 2019 11:49 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد مصدر مطلع ان الكرملين وجه دعوة لرئيس الجمهورية ميشال عون لزيارة روسيا الاتحادية، في زيارة هي الأولى من نوعها لدولة كبرى يتوقع ان تتناول المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بالتزامن مع معلومات أخرى ان على جدول الرئيس الحريري زيارة، قد يرافقه فيها إلى هناك وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. المصدر اللواء

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