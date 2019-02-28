لبنان | الحجار: “لا خيمة فوق رأس حدا”

اعرب النائب محمد الحجار عن خشيته من انعكاسات سلبية لأجواء المناكفات في ملفات الفساد على مسار العمل الحكومي ومستوى الإنتاجية. وسأل ما “اذا كانت حملة حزب الله التي اطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله واستكملها النائب حسن فضل الله تصب في هذا الاطار؟” .

وأضاف، “ما طرح ليس لوقف الفساد والهدر في المال العام بل ما اثير هو موضوع الـ11 مليارا الذي طرح منذ زمن”.

الحجار وفي حديث لصوت لبنان – ضبية، أشار الى انه يجب أن نصل الى ادارة الرجل المناسب في المكان المناسب، وقال، “الجميع يعرف المدرسة التي أسسها الشهيد رفيق الحريري وفتح شبه ملفات مثل الـ11 مليار للمهاجمة فقط مرفوض”.

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ولفت الحجار الى انه يجب الذهاب بمكافحة الفساد الى ابعد مدى فيه في ظل فقدان المجتمع الدولي الثقة بلبنان. وردا على سؤال حول رفع الغطاء السياسي عن كل المرتكبين حتى وان كانوا من المحازبين، قال الحجار، “لا خيمة فوق رأس حدا”.

المصدر اذاعة صوت لبنان