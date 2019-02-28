لبنان | تحالف الحريري – جنبلاط الى الواجهة من جديد

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علمت “الشرق الأوسط” ان اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أدى إلى تنقية الأجواء بينهما في ضوء ما سمعه الأخير من رئيس الحكومة بأنه لن يتركه وحيداً وسيبقى إلى جانبه ولن يكون شريكاً في أي حصار يستهدفه أو أي محاولات للعب بالبيت الدرزي.
وأضافت الجريدة، “اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من تتولى نقاش القضايا الخلافية، وأبرزها ملف الكهرباء، لأن لا مصلحة في أن يبقى خاضعاً لتبادل الحملات الإعلامية، وأن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار لتحالفهما. لكن الجهود التي أدت إلى التهدئة تبقى معرضة للخرق”.
المصدر الشرق الاوسط
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