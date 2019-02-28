لبنان | اهتمام لبناني كبير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 فبراير 2019 08:47 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “اللواء” أن دبلوماسيا غربيا لاحظ ، أن الاهتمام اللبناني باستقالة وزير أجنبي كاد يفوق اهتمام بلاده بهذا الموضوع. المصدر اللواء

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