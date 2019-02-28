لبنان | وقائع تفند وجهة إنفاق الـ11 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 فبراير 2019 08:47 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “النهار” ان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أعد رداً مفنداً ومفصلاً بالوقائع السياسية والمالية والارقام، من شأنه ان يبين على نحو حاسم وجهة الانفاق العام لمبلغ الـ11 مليار دولار خلال ولاية حكومته بعد حرب 2006 وابان الاعتصامات التي نفذتها قوى 8 اذار. المصدر النهار

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