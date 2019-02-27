لبنان | علوش: “المستقبل” جاهز لانتخابات طرابلس

في الوقت الذي بدأ “تيار المستقبل” استعداداته للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة طرابلس، كشف القيادي في التيار مصطفى علوش أن الأمور في المدينة ذاهبة إلى معركة وعلينا الاستعداد لها. وقال: “هناك حديث لم يتم التأكد من صحته عن استقالة محتملة للنائب محمد كبارة، وفي حال صح ذلك، فهذا سيغير طبيعة المعركة بالتأكيد”، مشيرا إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي إذا التزم دعم مرشحة تيار “المستقبل” فإنه لن يحرك ماكينته الانتخابية لدرجة توفير الدعم الكامل لها.

ورداً على ما يشاع عن توجه أحد نواب الثامن من آذار للاستقالة، اعتبر أن هذا الأمر لن يفيدهم، لأنه سيعاد انتخابه إذا أجريت الانتخابات على أساس القانون النسبي، مشدداً على أن الفوز لن يكون من نصيب تيار “المستقبل” إذا قرر خوض هذا الاستحقاق على أساس أنه فائز سلفاً.

المصدر السياسة الكويتية