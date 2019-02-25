لبنان | فيديو للنائب اللبناني وليد البعريني يثير الجدل ويصدم الجميع !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 فبراير 2019 04:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائب في كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني وهو يشارك في خلوة صوفية مع مجموعة من الرجال الذين يمارسون هذه الطقوس الدينية الخاصة بهم، حيث يهزون رؤوسهم واجسادهم ويستمعون الى شعارات دينية تعبر عن الصوفية ومعتقداتها.

ويظهر في الفيديو رجل دين صوفي يمسك بيد البعريني ويقومان بالطقوس الصوفية المتمثلة بالدوران حول النفس والتأمل.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشاره بشكل لافت.

واعترض العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تصرف النائب البعريني.

وقال بعض رواد مواقع التواصل على فيسبوك وتويتر بأن ما قام به البعريني لا يجب أن يصدر عن نائب يمثل شريحة واسعة من الشعب حتى وإن كان ضمن حديد منطقة معينة هي لا تؤمن بهذه الأفعال.

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وأكد بعض رواد مواقع التواصل بأن هذه التصرفات التي ظهر البعريني يقوم بها هي في أساس الأمر ليست نابعة من ديننا الإسلامي ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وأنها تندرج في إطار البدع والخزعبلات والخرافات التي لا يجب أن يقوم به شخص عاقل يمثل شريحة من السنة الرافضين لهذه التصرفات.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي البعريني إلى الإبتعاد عن مثل هذه الأمور والعمل على الحفاظ على شعبيته في اوساط الشارع وإستغلال الوقت والجهد لأجل خدمة الناخبين الذين يعولون على النواب وتقديم ما يجب لأبناء منطقته الذين هم بحاجة إلى خدمات عامة وغيرها.

فيما قال آخرون بأن ما صدر عن النائب عن كتلة المستقبل البعريني يعود إلى قناعات شخصية وهو له الحق في أن يقوم بما قد يعتقد بأنها “طقوس دينية” وإن كانت تختلف مع معتقدات وطقوس الشريحة الكبرى من السنة أو الناخبين.

تحرير: راديو صوت بيروت إنترناشونال