لبنان | خلافات وانفصالات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتحضر قيادات وكوادر حالية وسابقة من التيار الوطني الحر لإعلان انفصالها عن التيار خلال فترة شهرين، بسبب خلافات متراكمة مع القيادة! المصدر اللواء

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