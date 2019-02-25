لبنان | هل يستقيل كبارة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
نفت مصادر “اللواء” ما تردّد عن مقايضة بين تأييد ترشيح ديما جمالي وتعيين رئيس مجلس أدارة المنطقة الاقتصادية الخالصة، مكان الرئيسة السابقة الوزيرة ريّا الحسن، ووصفته بأنه كلام عار عن الصحة، وان الرئيس ميقاتي ليس في وارد الدخول في أي “بازارات” من هذا النوع.
وبالنسبة لما تردّد عن احتمال استقالة النائب محمد كبارة لإفساح المجال امام ابنه كريم للمنصب، أكّد كبارة لـ”اللواء” ان الموضوع مجرّد فكرة طرحت لكن لا شيء جدياً، ولا قرار حتى الآن، وهي ما زالت فكرة قابلة للدرس، الا ان أحمد الحريري استبعد لـ”اللواء” استقالة كبارة، معتبرا ان الفكرة صعبة التحقيق سياسياً ولوجستياً، حيث ان تقديم الاستقالة يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب وهذا أمر قد لا يكون متاحاً في وقت قريب.
المصدر اللواء
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