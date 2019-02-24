لبنان | نجم: الحريري لا يزال أب السنّة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 11:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اكّد النائب نزيه نجم انّ “ما زعجنا في عملية إبطال نيابة ديما جمالي هو المخالفة لأصول المجلس الدستوري ونحن ذاهبون الى معركة وحاضرون لها وعلى الفريق الآخر ان يفسّر لنا سبب انزعاجه”، وقال: “نحب أن يحصل استفتاء في طرابلس حتى يعرف الجميع قوة رئيس الحكومة سعد الحريري وأنه لا يزال أب السنّة في لبنان”.

واوضح عضو كتلة “المتسقبل” في حديث لـ”صوت لبنان – ضبيه”، انّ الكلام المتداول عن نية النائب محمد كبارة الاستقالة وترشيح ابنه كريم للانتخابات الفرعية المقبلة في دائرة طرابلس المنية، هو كلام سابق وليس دقيقا حتى الآن.

وشدّد نجم على انّ “لا احد يريد بقاء النازحين السوريين وعلينا ايجاد اسلوب مشترك لتنظيم عملية العودة”، داعياً الى اعتماد المبادرة الروسية كصيغة توافقية لتأمين العودة.

واشار الى انّ “احترام الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية كبيرا ولا احد يدخل في العلاقة بين عون والحريري فالعلاقة مميزة وممتازة بينهما”. وتابع: “سيكون هناك محاسبة دورية لعمل الحكومة وعدم انجاز ملف الكهرباء سيشكّل كارثة خاصة بعد الوعود التي قدّمت”.

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ولفت نجم الى ضرورة معالجة الملفات الشائكة كزيارة الوزير صالح الغريب سوريا عبر قنوات خارج مجلس الوزراء لتلافي الاصطدام معتبرا أنّه يجب الالتزام بالبيان الوزاري.

المصدر موقع القوات اللبنانية