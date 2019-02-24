لبنان | الحريري وميقاتي يداً بيد في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

علمت “الحياة” أن الاتصالات بدأت بين رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي للانتخابات الفرعية في طرابلس، انطلاقا من مناخ التعاون الذي ساد بينهما في المرحلة الأخيرة، وإن كان الثاني يتريث في إعلان دعمه للنائب المبطلة نيابتها ديما جمالي في انتظار إجراء اتصالاته مع فعاليات طرابلسية واستكشاف ما ينويه الفريق الآخر. المصدر الحياة

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