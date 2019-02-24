لبنان | كرم: الاسد لن يعيد النازحين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في سياق السجال الحاصل في العالقات مع نظام الأسد وعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رأى أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم أن “خِدعة التطبيع يعيد النازحين الى سوريا، نهايتها ان الاسد يريد التطبيع ولن يعيد النازحين الى سوريا”، مضيفاً عبر “تويتر”، “هذه هي نهاية الخدعة مهما طالت وخَدَعت”. المصدر تويتر

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