لبنان | في طرابلس… أب يعرض طفله للبيع!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

المآسي المستمرة تتواصل فصولا. فبسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية، وبعدما كثرت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الحرق، والتهديد بالحرق وبيع الكلى، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأب لبناني في مدينة طرابلس، اعتصم وسط ساحة النور في المدينة، وهو يحمل لافتة مكتوب عليها “طفل للبيع او كلية للبيع من دون اي سؤال” بسبب سوء الاحوال المعيشية والاقتصادية. المصدر الحياة

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