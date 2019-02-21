لبنان | جهل الوزراء والنواب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 08:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال مسؤول مالي أن الخطر يكمن في أن العديد من الوزراء والنوّاب لا يدركون حجم المشكلة الماليّة ولا يفهمون في الأرقام. المصدر النهار

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