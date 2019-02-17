لبنان | فرنسا تراقب لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 فبراير 2019 08:50 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

توقعت مصادر مطلعة لـ”الحياة” أن يواكب انطلاقة الحكومة في الأسبوع المقبل حضور السفير بيار دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قرارات “سيدر” إلى بيروت من أجل التباحث في الخطوات العملية التي ستلي نيل الحكومة الثقة. فالجانب الفرنسي يريد استكشاف مدى القابلية اللبنانية للإسراع في إنقاذ الاقتصاد.

ويعتبر هذا واحد من أسباب تمهل الجانب الفرنسي في تحديد موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد التأخير 8 أشهر ونيف في تأليف الحكومة، على أن يسبق تلك الزيارة حضور وزير الخارجية جان إيف لودريان الشهر المقبل أو الذي يليه.

المصدر الحياة