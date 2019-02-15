لبنان | الأمن يتحرك لمعرفة هوية مطلقي قنبلة على بيت الكتائب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 فبراير 2019 01:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، استنابات قضائية إلى كل المؤسسات العسكرية والأمنية في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لإجراء التحقيقات والتحريات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين ألقوا قنبلة مولوتوف على مركز حزب الكتائب اللبنانية في سن الفيل وتوقيفهم واحالتهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم.

وكان مجهولون ألقوا ليلا قنبلة من نوع “مولوتوف” على قسم مار شربل الكتائبي خلف ميرنا شالوحي، تسببت باحتراق صورتين لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والرئيس الشهيد بيار الجميل. كما احترق بعض الاثاث، وقد عمل شباب القسم على اخماده.

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المصدر الوكالة الوطنية لاعلام