لبنان | الحريري: ملتزمون القرارات العربية والدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 فبراير 2019 08:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بعدما أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رغبته بالتعاون مع لبنان لتسليح الجيش اللبناني ودعمه في شتى الأصعدة الاقتصادية ومساعدته على صعيد تأهيل قطاع الكهرباء. علمت “الحياة” أن رئيس الحكومة سعد الحريري أجاب ظريف على عرضه بالتأكيد أن لبنان يلتزم القرارات العربية والدولية وبالتالي عليه تطبيق العقوبات الأميركية على إيران. وأبلغ ظريف كبار المسؤولين أنه لا يريد إحراج لبنان في ما يخص العروض التي يقدمها إلى الحكومة اللبنانية، في ظل العقوبات المفروضة على بلاده.
وكرر ظريف عرضه أمام مصادر لبنانية رسمية قيام آلية مالية للتبادل شبيهة بتلك التي جرى اعتمادها من قبل أوروبا للاتفاف على العقوبات الأميركية في حال موافقة الجانب اللبناني على قبول العروض الإيرانية للتعاون الاقتصادي والعسكري… وهو كان اقترح هذه الآلية على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري.
المصدر الحياة
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