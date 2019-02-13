لبنان | التضامن الوزاري أمام امتحان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 فبراير 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوضحت مصادر وزارية انه بعد ما تنال الحكومة ثقة مجلس النواب تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء لتطلق صفارة الاجتماعات الحكومية الاسبوعية.

ولفتت عبر “اللواء”، الى ان الجلسة الاولى بعد الثقة، قد تضم جدول اعمال يتفق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على بنوده.

ولم يعرف ما اذا كان المجال متاحاً لانعقادها يوم الجمعة ام تقرر ذلك الأسبوع المقبل اي الخميس المقبل، وهو الموعد الاسبوعي للجلسات، مؤكدة ان هذه الجلسة ستكون محور اختبار للوزراء وكيفية تمسكهم بالتضامن الوزاري على ان ماهية البنود بدورها قد تفرض نوعية النقاش.

ونفت المصادر نفسها علمها بالبنود التي قد تدرج على جدول الأعمال لكنها تحدثت عن ملفات كثيرة تنتظر الحكومة، لها طابع اقتصادي واداري واجتماعي، ولا سيما مالي يتعلق بمشروع موازنة العام 2019.

المصدر اللواء