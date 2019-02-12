لبنان | ظريف يتهرّب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يبدو أن المساعي لاطلاق نزار زكا فشلت كلها حتى تاريخه بدليل تهرّب الوزير الايراني من تحديد موقف بلباقة. ويعتبر زكا الخبير اللبناني في تكنولوجيا المعلومات من الداعمين لحرية الإنترنت، وفي 18 أيلول 2015، اختفى زكا في إيران بعد حضور مؤتمر في طهران. وفي مطلع تشرين الثاني، زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أن زكا كان محتجزا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية. المصدر النهار

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