لبنان | لبنان على موعد مع عاصفة ثلجية الخميس والثلوج على إرتفاع 700 متر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 07:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفاد المهندس علي جابر بأن منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ الخميس و يستمر حتى الأحد حيث تنتهي أجواء الطقس المتقلب غداً لينتظر لبنان منخفض جوي يحمل كمية وفيرة من المتساقطات مع ثلوج ورياح .

ما هي مواصفات المنخفض القادم:

يبدأ ذلك المنخفض العاصف الخميس حيث تنشط الرياح التي تكون جنوبية غربية شديدة أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار ستكون غزيرة وللجنوب حصة كبيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط غزير للبَرَد الى جانب تساقط ثلوج على يبدأ من ارتفاع 1200 متر لينخفض الى حدود الـ700٠ متر بين يومي الجمعة والسبت القادمين ومن المتوقع أن يستمر المنخفض لمدة 72 ساعة.

تجدر الإشارة الى هذا المنخفض لن يكون الأخير حيث سنكون عرضة للعديد من المنخفضات الجوية حتى آخر شهر شباط.

وكانت شهدت عدد من دول الشرق الأوسط منخفضا جويا حادا أدى إلى تساقط الثلوج وهبوب الرياح العاتية، ما تسبب في تعطيل الدراسة والدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بسبب صعوبة التنقل.

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ونبهت حينها هيئات الأرصاد في تلك الدول، المواطنين من المنخفض الجوي، وحذرتهم في حال الضرورة من التنقل إلى توخي الحيطة وأقصى درجات الحذر.

وتساقطت حينها الثلوج في لبنان بشكل غير مسبوق وعلى ارتفاعات متدنية شمالاً ووصلت سماكة الثلوج إلى مستويات كبيرة.

كما شهدت مناطق عدة في لبنان إنخفاض كبير في درجات الحرارة وصلت في بعض المناطق إلى ما دون 5 تحت الصفر.

وفي المناطق الساحلية شهدت بعضها سرعة رياح غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 100 كيلومتر ما ادى إلى اضرار كبيرة في الممتلكات إلى جانب إرتفاع موج البحر .

كما شهدت مناطق أخرى حدوث فياضانات وتجمع كبير للمياه ما أدى إلى توقف السير وعدم تمكن الناس من قيادات المركبات بسبب الأمطار الغزيرة والمياه التي جعلت من الطرقات مستنقعات.