لبنان | أبو الغيط يصل بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 08:48 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وصل بعيد منتصف الليل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في زيارة الى لبنان، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، سفير مصر نزيه النجاري والسفيرة نجلا عساكر من وزارة الخارجية اللبنانية وسفير الجامعة العربية في بيروت عبد الرحمن الصلح. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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