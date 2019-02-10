لبنان | الحريري: يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 فبراير 2019 01:02 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري ، اليوم الأحد، إنه يجب عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل #لبنان.

وأضاف خلال مداخلة في #القمة_العالمية_للحكومات في دبي، أن مشكلة لبنان بقوانينه وليس في النازحين، مردفا أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في آخر المطاف.

وأكد الحريري أن هنالك إجماعا سياسيا على برنامج الحكومة، وأن البيان الوزاري شمل كل الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن لبنان لا يملك فرصة ثانية للإصلاح ومحاربة الفساد.

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المصدر: العربية.نت