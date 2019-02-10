كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 فبراير 2019 01:02 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر “القمة العالمية للحكومات” في دبي باجتماع عقده مع ولي عهد أبو ظبي – نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بفندق “النسيم”.
وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش ووكيل ديوان ولي العهد محمد مبارك المزروعي والوزير السابق غطاس خوري وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن. ثم عقدت خلوة بين الحريري وولي عهد أبو ظبي تناولت مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
المصدر موقع القوات اللبنانية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحريري يلتقي ولي عهد أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.