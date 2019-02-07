لبنان | الحجار لنصرالله: لبنان ليس قاعدة إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 فبراير 2019 02:34 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ردًا على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأربعاء عن ان إيران تستطيع تأمين الكهرباء في لبنان 24\24 وانه يستطيع تسليح الجيش اللبناني من إيران، غرد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار عبر “تويتر”.

وقال، ‏”أن يقول السيد حسن نصرالله إنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما تعرضت إيران لأي اعتداء فهذا رأيه مش رأي البلد، السيد حسن لا يستطيع ان يستخدم لبنان أرضاً او قاعدة لمشاركة ايران في حروبها …”.