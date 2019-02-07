لبنان | أشرف ريفي: هل يحتمل لبنان هذه الحرب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 فبراير 2019 02:34 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعليقًا على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن إيران، غرد اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”، قائلا: “كلام نصرالله عن أن إيران لن تكون لوحدها اذا ما اندلعت الحرب مع أميركا يضع لبنان في العاصفة. فهل سيورط “حزب الله” لبنان في حرب دفاعا عن إيران؟ وهل يحتمل هذه الحرب؟ وما هو موقف الدولة بكل مرجعياتها، لاسيما وأن حبر النأي بالنفس لم يجف في البيان الوزاري”.

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