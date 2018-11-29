لبنان | مصدر أمني لبناني: توقيف شاحنة ممتلئة بالذخائر متجهة الى الجاهلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 نوفنبر 2018 02:39 مساءً - كشف مصدر أمني لـ راديو صوت بيروت إنترناشونال أن قوة من الجيش اللبناني أوقفت شاحنة ممتلئة بقاذفات ار بي جي وذخيرة متجهة الى بلدة الجاهلية، ولفت المصدر الى أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة قريبة من بيروت، وخضعت للمراقبة منذ خروجها الى حين توقيفها.

وشدد المصدر الأمني على ان القوى الأمنية والعسكرية في حالة جهوزية كاملة في مواجهة أي تطور امني محتمل في ظل التوتر السياسي القائم.

الخطوة التي قام بها الجيش بتوقيف شاحنة السلاح، هي اختبار يترجم توجه قيادة الجيش الحازمة، في منع تكرار ما يشبه 7 أيار او نموذج مصغر ل 7 أيار، فالجيش اللبناني في قيادته الجديدة بات اكثر حزماً في التعامل مع أي محاولة خروج على شرط الاستقرار الأمني، ولفتت مصادر متابعة أن المجلس الأعلى للدفاع شدد في اجتماعه الأخير في بعبدا على عدم التهاون حيال أي تفلت امني او عسكري.