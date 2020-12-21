الصحة: 230 إصابة جديدة وتسجيل 216 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 216 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 144142.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وأعلنت الوزارة تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4788 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1223177 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في البلاد للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.