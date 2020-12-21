سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من أمير دولة قطر بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكکروها بعزيز.

كما تلقى سموه برقية تعزية من أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة وبرقية من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة أعربا فيها عن صادق تعازيهما لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مبتهلا سموه رعاه الله إلى الباري تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكروها بعزيز.