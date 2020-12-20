المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية تطلق مؤتمرها السنوي حول الأوبئة في الحضارة الإسلامية 25 الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعقد المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ومقرها الكويت يومي 25 و26 ديسمبر الجاري مؤتمرها السنوي (عن بعد) حول (الأوبئة في الحضارة الاسلامية وطرق التعامل معها) ويتضمن ست جلسات علمية تشمل 25 بحثا.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأحد إن المؤتمر ينظم بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وجائزة (الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم).

وأضافت أن جلسات المؤتمر ستطرح الرؤية الاسلامية الفقهية لجميع جوانب الأوبئة والجوائح في الفقه والحضارة الاسلامية ويشارك فيه نخبة من الفقهاء والاستشاريين الأطباء والصيادلة والاقتصاديين والاجتماعيين من مختلف أقطار العالم الإسلامي.

وأوضحت أن الباحثين سيتناولون الجوانب المختلفة للجائحة والآثار والأمراض النفسية المترتبة على الاصابة بالفيروس والقواعد والمقاصد الشرعية في أحكام الأمراض الوبائية.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا ما ذكره علماء المسلمين حول الأوبئة وآثار الجائحة على الأسرة والمجتمع والفساد في زمن الأوبئة وانتهاك أخلاقيات المهن الصحية وسوء استخدام السلطة بهدف تحقيق مكاسب خاصة وما ينتج عنها من تفشي السرقة والرشوة والابتزاز وظهور العقاقير المزورة التي تحصد آلاف الأرواح.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وكذلك الحديث عن أنواع التطعيمات المختلفة وتعاطي الفقهاء مع هذا المبحث بالشرح والتفصيل.

وأفادت أنه سيتم أيضا مناقشة التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء ومختلف الأوبئة والنظرة الإسلامية لهذه الآثار وكيفية التعامل معها من منظور فقهي وأخيرا أثر نظرية الظروف الطارئة في إجارة الأعيان.