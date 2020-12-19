وزير "التجارة" يؤكد أهمية استكمال برنامج الميكنة في جميع قطاعات الوزارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية فيصل المدلج أهمية استكمال برنامج الميكنة في جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة داعيا إلى الانتهاء من مشاريعها وفق الخطة والجدول الزمني.

وأضاف الوزير المدلج في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة إجتماعه مع قياديي الوزارة والهيئات التابعة انه يجب تقديم خطة عمل محددة خلال ثلاثة أشهر تتضمن إجراءات وآليات تترجم إلى إنجازات على أرض الواقع يلمسها المبادر والمواطن.

وقال "ليس أمامنا خيار سوى الإنجاز" مطالبا الجميع بضرورة مضاعفة العمل لتطوير أساليب العمل ومتابعة ميكنة جميع القطاعات بعد أن قطعت الوزارة والجهات التابعة شوطا كبيرا في هذا المجال.

ووجه المدلج تعليمات صارمة بالعمل على (تكويت) جميع القطاعات التابعة مشددا على ضرورة تكويت الوظائف الاستشارية بنسبة 100 في المئة فضلا عن مساندته لأي متطلبات يحتاجها القياديون في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية المراقبة الدورية في جميع القطاعات وإرساء منهج المتابعة الحثيثة لكل مايعترض سبل العمل بما يسهم في تحسينه وإنجاز معاملات المراجعين بسهولة ويسر.

وأكد على ضرورة التزام قيادي الوزارة بقاعدة رئيسية ترتكز على ثلاثة أسس إرضاء رب العالمين ومصلحة الوطن والمواطن مؤكدا انه سيساند الجميع في الارتقاء بالعمل وتذليل أي عقبات تعترض خطط تطويره والنهوض بالأداء.