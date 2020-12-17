وزير الداخلية يشرف على فض أحراز مليوني حبة «كبتاغون» وأسلحة وخمور

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - - ثامر العلي أجرى اتصالا بنظيره السعودي مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين أشرف وزير الداخلية الشيخ الثامر العلي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، اليوم الخميس، على فض إحراز محاولة تهريب نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاغون» بالإضافة إلى عدد (9) أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.

يأتي ذلك ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) ووزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وفي التفاصيل، أنه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) بقطاع الأمن الجنائي وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة «كبتاغون» داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تمت مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد تم ضبط الشاحنة ومتهمين وبتفتيشها تم العثور على نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاغون»، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة داخل المقطورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجارٍ ضبط المتهم الثالث.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب، داعيا إلى المزيد من التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك متهمون آخرون.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية،

كما اجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.

من جهته، أشاد الفريق النهام بجهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع والوقوف بكل حزم أمام مروجي هذه الآفة، مشيدا بهذا التعاون الكويتي السعودي المشترك.