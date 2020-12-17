"نزاهة": إحالة قيادي سابق بـ"الصحة" وآخرين للنيابة بشبهة الاعتداء على المال العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس احالة قيادي سابق في وزارة الصحة الكويتية وآخرين الى النيابة العامة على خلفية شبهة الاعتداء المتعمد على المال العام.
وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي ان هذا الاجراء يعد استمرارا لجهودها في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه التي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية ضد الخاضعين للقانون عن وقائع فساد والتحقق منها.
وأكدت عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها مثمنة للمبلغين ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وجددت (نزاهة) التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين وفق ما فرضه القانون واللائحة التنفيذية.
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