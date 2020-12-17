الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يستقبل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى البلاد سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وسفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي وسفير سلطنة عمان الدكتور صالح بن عامر الخروصي والقائم بالأعمال بالانابة لدى سفارة دولة الامارات العربية المتحدة السكرتير الثالث خالد راشد المرشودي.

واستهل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اللقاء بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا ان دولة الكويت مستمرة على نهج حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن تطلعه الى انعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة العربية السعودية الشقيقة في ال5 من يناير المقبل ما يدلل على مدى حرص الدول والقادة رعاهم الله على انتظام عقد دورات المجلس الأعلى كما يجسد السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة.

وأشار الشيخ احمد الناصر الى التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لاسيما تلك المتعلقة في تقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهم.

ومن جانبهم قدم السفراء صادق تهانيهم لمعاليه بالثقة السامية التي حظي بها من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت بالتجديد له في منصبه الوزاري متمنين له التوفيق والسداد ومعربين عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة معاليه بالالتقاء بهم في أولى مهامه وزيرا للخارجية.

وفي ختام اللقاء أقيمت بهذه المناسبة احتفالية رمزية بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس والوشائج المتجذرة والروابط المتينة المتأصلة بينها.