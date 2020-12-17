"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار والرياح نشيطة مثيرة للغبار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار فرص هطول الأمطار التي قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق حتى مساء اليوم الخميس مصحوبة بنشاط للرياح مثيرة للغبار وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا المكشوفة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بداية من مساء اليوم إلى يوم بعد غد السبت تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية باردة نسبيا وجافة ويكون الطقس عموما معتدلا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون غائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.