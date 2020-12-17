بلدية الكويت تحتفل بالعيد الوطني لدولة قطر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام دولة قطر الشقيقة بمنطقة المباركية (سوق الغربللي - سوق الصراريف - شارع الأمير) بمناسبة إحتفالها باليوم الوطني والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.
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