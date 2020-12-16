سمو ولي العهد يستقبل الغانم والخالد والصالح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

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