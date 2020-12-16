وزير الدفاع الكويتي يهنئ الغانم بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ حمد جابر العلي تمنى لرئيس مجلس الأمة دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه المسؤولية والعمل على تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وشعبه الكريم.
كما بعث الشيخ حمد جابر العلي رسالة مماثلة إلى النائب أحمد الشحومي عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمة بانتخابه نائبا لرئيس المجلس متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
وبعث وزير الدفاع رسالة تهنئة أيضا إلى النائب فرز الديحاني عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمة بانتخابه أمينا لسر المجلس متمنيا له دوام التوفيق والسداد كما بعث رسالة مماثلة إلى النائب أسامة الشاهين هنأه فيها بتزكيته مراقبا للمجلس متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
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