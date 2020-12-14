مدير عام "الموانئ" يؤكد الحرص على تسهيل العمليات اللوجيستية ونقل البضائع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح اليوم الاثنين الحرص على تسهيل العمليات اللوجيستية ونقل البضائع داخل الموانئ التجارية التابعة للمؤسسة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الشيخ يوسف الصباح مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت وشركات المناولة المؤهلة حاليا لدى المؤسسة لشرح نظام تأهيل الشركات الراغبة في القيام بأعمال المنولة في موانئ (الشويخ- الشعيبة- الدوحة) المزمع طرحه والإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وأشار إلى الحرص على تنظيم أعمال المناولة داخل الموانئ عبر تحديد الضوابط الإدارية والمالية والفنية للمناولين الراغبين في التأهيل الجديد مع الأخذ بالاعتبار المواصفات المناسبة والمخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة من باب تحقيق تكافؤ الفرص.

ولفت إلى حرص المؤسسة كذلك على تطبيق الإجراءات الأمنية المحددة في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التابعة للمنظمة البحرية الدولية واتباع ما جاء في توصيات المستشار العالمي من متطلبات أساسية لاسيما تأهيل سائقي شاحنات النقل واعتمادهم بشهادات دولية وفحص الشاحنات والتأكد من سلامتها فنيا وكذلك تركيب أجهزة تتبع ومجسات خاصة للكشف عن أداء السائقين والتزامهم بالسرعات المحددة حفاظا علي سلامة الموانئ ومنع الحوادث المحتملة في الطرق.

وأفاد الشيخ يوسف الصباح بأن هذه الخطوة التنظيمية جاءت بعد مخاطبة الجهات المعنية التي أسهمت بدورها في إعداد المواصفات الفنية والشروط المرجعية تمهيدا لطرح الموضوع على الشركات كما تم التواصل مع مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسماع اقتراحاتهم .