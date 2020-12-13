كلية الهندسة بجامعة الكويت تطلق المسابقة الهندسية الثامنة لطلبة المرحلة الثانوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت المسابقة الهندسية الثامنة لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية وذلك عبر القنوات والمنصات الالكترونية الذكية وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

وقال مقرر اللجنة المنظمة للمسابقة استاذ الهندسة الكهربائية بالكلية الدكتور سلطان العنزي في تصريح صحفي إن المسابقة احدى المبادرات الذكية التي تهدف لرعاية العقول الشابة ودعم الافكار الخلاقة ورعايتها لغرس مفاهيم علمية وهندسية وبيئية.

وأضاف العنزي أن شعار المسابقة هذا العام (الابداع الهندسي لمجتمع أفضل) وترمي الى تشجيع طلبة المرحلة الثانوية الحكومية والخاصة للابداع والابتكار وتحفيزهم على ابراز مواهبهم وخلق جيل شبابي مفكر ومبدع.

ودعا جميع الطلبة المهتمين بالمجالات الهندسية للمشاركة عبر البوابة الالكترونية الخاصة للمسابقة (HSECkuniv. com) علما أن باب المشاركة مفتوح للجميع.

وأوضح أن من أهم أهداف هذه المسابقة تعريف طلبة المرحلة الثانوية بالمفاهيم الهندسية الاساسية ما يسهم بإنشاء جيل واعد يهتم بمنهجية التفكير والبحث العلمي.

وأشار إلى أن المسابقة جاءت انطلاقا من مفهوم الاعتزاز بخدمة المجتمع عامة والأبناء الطلبة خاصة ولتعزيز مفهوم الاستدامة الراسخ في استراتيجية كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.

وأفاد العنزي أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات من الصف العاشر الى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والخاصة مبينا أنه يحق لكل مدرسة المشاركة بأكثر من فريق على أن يكون كل فريق مشارك مكونا من ثلاث طلاب ومشرف دون التدخل في المحتوى.

وثمن رعاية كلية الهندسة والبترول والدعم السخي الذي قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمسابقة وكذلك دعم الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.