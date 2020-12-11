"الصحة": 294 إصابة ب"كورونا المستجد" وشفاء 310 دون وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145789 حالة دون تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس الخميس 910 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم شفاء 310 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد 141569.

وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 66 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3310 حالات.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6725 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1172159 فحصا.

وجددت الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.